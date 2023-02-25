Нью-Дели, 25 февраля, 2023, 12:07 — ИА Регнум. В Индии приступили к расследованию в отношении инцидента с появлением неизвестного воздушного шара над принадлежащими стране Андаманскими и Никобарскими островами около года назад, сообщает телеканал NDTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Аэростат

По информации телеканала, несколько месяцев назад жители Индии заметили в небе над островами необычный объект — гигантский воздушный шар. Фото объекта тогда выложили в социальных сетях.

Уточняется, что Андаманские и Никобарские острова находятся недалеко от индийских полигонов для испытаний ракет, также там расположена база ВМС Индии.

После информации о том, что США сбили воздушный шар (китайский аэростат), в Индии решили проанализировать инцидент с появлением похожего объекта над индийской территорией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство обороны США опубликовало фотографию китайского воздушного шара-шпиона, который был сбит в начале февраля у побережья Южной Каролины.