Кемерово, 25 февраля, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Зимние международные спортивные игры «Дети Азии» — это востребованная спортивная площадка, заявил 25 февраля в своём приветственном слове к участникам состязаний российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Вадим Скрябин/ТАСС Зимние международные спортивные игры «Дети Азии»

«Для многих они стали трамплином в большой спорт», — заявил Лавров. Глава МИД РФ пожелал участникам соревнований «удачи, новых побед, а гостям — хорошего настроения и ярких впечатлений».

Напомним, в этом году соревнования «Дети Азии» стартовали 23 февраля и продлятся до 5 марта.

Мероприятия проходят в Кемерове и Кемеровской области. В программе — фигурное катание, сноуборд, хоккей, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, шорт-трек, горнолыжный спорт.