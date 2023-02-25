Санкт-Петербург, 25 февраля, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Советский актер и звезда фильма «Шерлок Холмс» Олег Белов скончался в возрасте 88 лет, сообщается на сайте санкт-петербургской организации «Союз кинематографистов России».

Цитата из к/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей». реж Игорь Масленников. 1981. СССР Олег Белов

Актер ушел из жизни ещё 16 февраля, но о его кончине стало известно только сейчас. Причина смерти не раскрывается.

Напомним, Олег Белов знаком зрителям по ролям в культовых кинолентах: «Полосатый рейс», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей», «Любовь Яровая», «Старая, старая сказка».

Актер также снялся в первом сезоне известного сериала «Склифосовский».