Пекин, 25 февраля, 2023, 11:52 — ИА Регнум. Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин подтвердила информацию о визите президента Белоруссии Александра Лукашенко в КНР с 28 февраля по 2 марта.

Сергей Гунеев/РИА Новости Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент Белоруссии Лукашенко с 28 февраля по 2 марта посетит Китай с государственным визитом», — приводятся слова Хуа Чуньин на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Ранее о государственном визите Лукашенко в КНР 28 февраля сообщили в пресс-службе белорусского президента.

Отмечалось, что в ходе встречи Лукашенко с руководством Китая будут обсуждены все направления двустороннего взаимодействия.