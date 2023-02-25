Москва, 25 февраля, 2023, 11:48 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил об объеме помощи Украине со стороны США. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале «Национальная оборона».

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

«Общий объем «целевого пакета» американской военной помощи нашим противникам в ближайшее время достигнет порядка $50 миллиардов — и это без учета европейских «передач», — сообщил Медведев.

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Кроме того, российский политик назвал «астрономической» сумму, затраченную Западом на поставки летальных видов вооружения Киеву задолго до начала спецоперации. С 2014 года по 25 января 2023 года, по открытым данным Конгресса США, американская помощь Украине достигла почти $30 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил что западные страны «лишь продлевают агонию» Украины, а дальше её «сдадут в утиль».