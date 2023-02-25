Москва, 25 февраля, 2023, 11:48 — ИА Регнум. Трофейные оружие и военная техника, захваченные российскими военными в боях в ходе специальной военной операции, тщательно исследуются оружейниками. Об этом в статье для журнала «Национальная оборона» написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Kremlin Pool/Global Look Press Дмитрий Медведев

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«Неплохо, кстати, изучили и вражеское вооружение, которое взяли в виде трофеев и разобрали по винтику в наших военных конструкторских бюро. Извлекли для себя много полезного ― опыт противника обратили себе на пользу», ― пояснил политик.

Он отметил, что Россия не просто расширяет производство, но также внедряет новейшие технологии, которые «совершенствуются в буквальном смысле «на марше».

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