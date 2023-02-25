Монако, 25 февраля, 2023, 11:42 — ИА Регнум. Заместитель главного редактора французской газеты L’Equipe Жар-Филип Леклер назвал 26-летнего атакующего полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина одним из десяти лучших легионеров чемпионата Франции.

Dmitry Golubovich/Global Look Press Александр Головин

«Считаю, что Головина можно считать одним из десяти лучших легионеров Лиги 1 [Высший дивизион Франции. — Прим. ред.]», — цитирует Леклера издание «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Александр Головин сыграл в 23 матчах Лиги 1, отметившись шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами.

За «Монако» Головин выступает с 27 июля 2018 года после перехода из московского ЦСКА. «Монегаски» заплатили за российского футболиста €30 млн.