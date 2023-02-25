Киев, 25 февраля, 2023, 11:35 — ИА Регнум. Законопроект об увеличении полосы отчуждения на границе Украины с Россией и Белоруссией до двух километров приняла украинская Верховная рада. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба Рады.

Погран. комитет Беларуси/ТАСС Белоруссия. Заграждение из бетонных плит, установленное на украинской территории

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что на создаваемой отчуждения будут запрещены «пребывание, проживание, передвижение лиц, свободный въезд и производственные работы, не связанные с обороной или охраной самой границы».

При этом отмечается, что в отношении остальной украинской границы сохраняется норма о ширине пограничной полосы «в 30–50 метров от линии границы на суше или от берега украинской части пограничной реки, озера или другого водоема».

Также в документе предусматривается выдача спецразрешений на въезд, пребывание, проживание, производственные работы или пропуск в пограничную полосу, которые будет выдавать соответствующий орган украинской пограничной службы.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля пресс-служба украинского правительства сообщила, что на Украине рассчитывают снизить зависимость страны от иностранных энергоресурсов за счёт развития электротранспорта.