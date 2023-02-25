Москва, 25 февраля, 2023, 11:34 — ИА Регнум. Россия является самодостаточной и независимой страной, поэтому давление на нее сводится не нет. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.

ИА REGNUM Россия

«У нас никаких «шефов» нет. Россия самодостаточна. Мы защищаем родину и соотечественников. Давить на нас бессмысленно, приказывать и запугивать — бесполезно», — приводит слова Медведева издание «Национальная оборона».

Также зампред Совбеза РФ отметил, что Россия полностью свободна в своих действиях, а также четко осознает цели, поставленные перед ней, и пути их реализации.