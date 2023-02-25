Киев, 25 февраля, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Заминированная полоса вдоль границы Украины с Белоруссией и Россией будет расширена. Об этом заявили в украинской госпогранслужбе.

Погран. комитет Беларуси/ТАСС Граница Украины с Белоруссией

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Как пояснили в ведомстве, такое решение было принято 24 февраля Верховной радой.

Уточняется, что изменения внесены в «некоторые законодательные акты Украины относительно защиты государственной границы».

«Полоса вдоль украинско-российской и украинско-белорусской границы увеличится до 2 км в ширину. Это практически будет заминированная территория», ― указано в сообщении в телеграм-канале ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее полковник ВСУ Евгений Силкин, который отвечает за стратегические коммуникации при командовании Киева объединёнными войсками, заявил, что все дороги и лесные полосы на границе с Белоруссией заминированы вооружёнными формированиями Украины.

По его словам, также украинские военные провели минирование большей части украинской границы с Белоруссией и Россией, так как Киев в течение ближайшего времени не намерен дружить с этими двумя странами.