Донецк, 25 февраля, 2023, 11:20 — ИА Регнум. Несколько районов Донецка и Макеевка подверглись обстрелу снарядами натовского калибра со стороны вооружённых формирований Украины. Об этом 25 февраля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

Уточняется, что обстрел Киевского и Куйбышевского районов Донецка был произведён ВСУ в 10:00 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено три снаряда натовского калибра 155 мм.

Также указывается, что в 10:40 киевские войска выпустили четыре снаряда калибра 155 мм по Макеевке и в 11:00 три снаряда калибра 155 мм по Киевскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрелов со стороны ВСУ в ДНР за сутки погиб один мирный житель.