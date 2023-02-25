Файзабад, Афганистан, 25 февраля, 2023, 11:23 — ИА Регнум. Террорист-смертник убит в городе Файзабаде (провинция Бадахшан, Афганистан), передаёт 25 февраля Tolo News.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Как сообщили местные правоохранители, им удалось вычислить террориста, который готовил взрыв в одном из банков. Его ликвидировали силы безопасности находящегося у власти в Афганистане «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, в Афганистане сохраняется высокий уровень террористической угрозы. 21 февраля взрыв прогремел рядом с одной из мечетей Кабула.