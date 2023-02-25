Берлин, 25 февраля, 2023, 11:17 — ИА Регнум. Читатели немецкой ежедневной газеты Die Welt призвали канцлера Федеративной Республики Германии Олафа Шольца следить за своими высказываниями.

IMAGO. Chris Emil Janssen/Global Look Press Олаф Шольц

«Почему все всё время говорят об империалистических целях России? Что же в таком случае США забыли на Украине?» — спросил один из читателей.

«Всегда одни и те же пустые и бессмысленные фразы. Я могу только надеяться, что стану свидетелем отставки этого правительства», — отметил второй.

Ранее канцлер Германии в рамках своего обращения к годовщине специальной военной операции обвинил президента России Владимира Путина в империалистических настроениях.