Токио, 25 февраля, 2023, 11:05 — ИА Регнум. Вслед за США и Канадой власти Японии расширят антироссийские санкции, включая запрет импорта и в том числе — деталей для беспилотников. Об этом заявил японский премьер-министр Фумио Кисида на состоявшемся накануне в онлайн-режиме саммите «Группы семи» (G7), его слова 25 февраля приводит пресс-служба МИД Японии.

Иван Шилов ИА REGNUM Премьер-министр Японии Фумио Кисида

Отмечается, что премьер-министр Японии в ходе саммита заявил о введении новых антироссийских санкций, в число которых войдут заморозка активов российских частных лиц и организаций, а также активов финансовых организаций из РФ.

Кроме того, Кисида добавил, что также японской стороной будет дополнен список организаций, в адрес которых будет запрещён экспорт и расширен список запрещённых к экспорту в Россию способных укреплять основы российской промышленности товаров, таких как детали для беспилотников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее об особой поддержке, которую Япония оказала киевскому режиму, заявил президент Украины Владимир Зеленский.