Сватово, ЛНР, 25 февраля, 2023, 11:04 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины предприняли попытку нанести ракетный удар по Сватово в Луганской Народной Республике. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

David Monniaux Ракета НARM

«Обломки ракеты, сбитой нашим ПВО (системой противовоздушной обороны — ред.), очень похожи на ракету НARM с дальностью пуска 150 км», — написал Марочко в своем Telegram-канале.

Напомним, что снаряд HARM (High-speed Anti-Radiotion Missile) является высокоскоростной противорадиолокационной ракетой, разработанной американской компанией Texas Instruments.