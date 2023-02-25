Рязань, 25 февраля, 2023, 11:00 — ИА Регнум. «Скопинский маньяк» Виктор Мохов, которого обвинили в укрывательстве убийства, вышел из-под стражи в Рязанской области. Об этом 25 февраля сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

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Как пояснил в беседе с РИА Новости представитель следственного ведомства, предельный срок содержания под стражей по той статье, по которой Мохову вменяется обвинение, закончился.

«По решению суда прекращён срок содержания под стражей», ― заявили в управлении.

В настоящее время следственные действия по делу завершены.

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Как сообщало ИА REGNUM, «скопинский маньяк» провёл в местах лишения свободы 17 лет за похищение двух несовершеннолетних — он держал их взаперти почти четыре года. После освобождения в марте 2021 года за ним был установлен административный надзор.

В августе 2022 года суд избрал Мохову, подозреваемому в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления, меру пресечения в виде домашнего ареста. Затем меру пресечения заменили на содержание под стражей.