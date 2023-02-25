Киев, 25 февраля, 2023, 10:56 — ИА Регнум. Практически одновременно во всех областях Украины утром 25 февраля объявили воздушную тревогу.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

В 10:21 мск тревогу объявили в Днепропетровской области. Через минуту, в 10:22 мск — в Киевской области, почти во всех западных регионах, а также в Полтавской, Николаевской, Черниговской и Черкасской областях.

В 10:23 мск воздушная тревога была объявлена в Киеве, Одесской, Харьковской и Ровненской областях. В 10:24 мск этот режим начал действовать в Сумской и Тернопольской областях.