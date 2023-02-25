Вашингтон, 25 февраля, 2023, 10:52 — ИА Регнум. Китай, несмотря на предложенный им план по мирному урегулированию конфликта на Украине, раздумывает над тем, чтобы предоставить России летальную военную помощь. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщило издание The Wall Street Journal.

Zha Chunming/Zuma\TASS Военно-морские учения Китая и России

По словам издания, Вашингтон раздумывает над тем, чтобы обнародовать разведданные о планах Пекина поставить Москве военную технику. Эту информацию в том числе подтвердил телеканал CNN.

Как отмечают WSJ и CNN, Китай в случае подобных действий ожидают последствия, которые, как заявил президент США Джо Байден, непоправимо скажутся на экономике КНР.

Ранее Джо Байден заявил, что представленный Китаем план по мирному урегулированию конфликта на Украине является неприемлемым для Киева.