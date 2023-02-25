Москва, 25 февраля, 2023, 10:57 — ИА Регнум. Сбежавший в Израиль комик и автор песен Семён Слепаков, который неоднократно критически высказывался о специальной военной операции России на Украине, продолжает появляться на российском телевидении. Так, на текущей неделе в эфир телеканала ТНТ4 вышла программа с участием юмориста.

Цитата из видео: «Семен Слепаков: Хлопай ушами» Семён Слепаков

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Зрители восприняли трансляцию выступления «предателя Родины» вместо патриотического контента с недовольством и негодованием, сообщает «МК».

«Это возмутительно! Предателей крутят по телеканалу в прайм-тайм. А патриотические песни каналы не берут», ― резко высказались интернет-пользователи.

Также с критикой подобного шага телеканала выступили и российские звёзды шоу-бизнеса. В частности, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин считает такие вещи недопустимыми.

«Для меня многое непонятно: я от многого схожу с ума. Получается, что мы одной рукой что-то запрещаем, а другой ― поддерживаем. Я этого не понимаю», ― сказал в беседе с изданием Пригожин.

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Он выразил надежду, что его мнение будет услышано.

«Я ничего против каждого не имею. Они ― творческие люди. Но так нельзя», ― уверен продюсер.

Как сообщало ИА REGNUM, звезда Comedy Club сбежал из России в Израиль в марте 2022 года, практически сразу после начала спецоперации. Он долгое время хранил молчание, но потом в стихах и песнях начал оскорбительно высказываться о России и проводимой СВО.

Так, в своей «колыбельной» песне он высмеял гибнущих в ходе СВО российских солдат и их матерей. Общественный фонд защиты национального исторического наследия попросил СКР провести проверку в отношении артиста на предмет дискредитации ВС РФ. Также фонд обратился в Минюст с просьбой признать Слепакова иностранным агентом.

Глава Чечни Рамзан Кадыров резко раскритиковал юмориста, назвав его «хайпоедом» и предателем, действующим «в угоду нацистам».