Вильнюс, 25 февраля, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Сумма в размере €14 млн собрана в Литве на радары для ВСУ, передаёт 25 февраля LRT. Стоимость одного радара примерно миллион евро.

Allocer Радар «Зоопарк»

Уточняется, что в республике удалось собрать на радары для Украины €14 млн, причём рассчитывали организаторы акции собрать €5 млн.

Добавим, что сбор организовала радиостанция LRT. Пожертвования принимались с конца прошлого месяца. Деньги внесли литовские предприниматели и обычные жители республики.

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Напомним, в Литве подготовили очередную группу инструкторов для работы с ВСУ. Обучение длилось три недели.