Донецк, 25 февраля, 2023, 10:37 — ИА Регнум. В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки погиб один мирный житель. Об этом 24 февраля сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своём телеграм-канале.

Николай Тришин/ТАСС Жилой дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ

«За минувшие сутки, с 00:00 24 февраля до 00:00 25 февраля, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погиб один человек», — говорится в сообщении.

Также указывается, что еще один мирный житель получил при обстрелах ВСУ ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ утром 25 февраля обстреляли Петровский район Донецка.