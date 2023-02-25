Вашингтон, 25 февраля, 2023, 10:22 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Североатлантического альянса НАТО Йенс Столтенберг уверен, что конфликт на Украине неизбежно завершится путем мирных переговоров. Об этом Столтенберг заявил в субботу, 25 февраля, в эфире телекомпании Televisión Española.

Stefano Carofei/Global Look Press Генеральный секретарь Североатлантического альянса НАТО Йенс Столтенберг

«Вероятно, эта война закончится за столом переговоров, <…> однако это зависит от ситуации на поле боя», — сказал генсек НАТО, указав на необходимость поставки Киеву современного вооружения и техники.

Также Йенс Столтенберг отметил, что победа Российской Федерации в войне, то есть успешное завершение специальной военной операции, поставит НАТО в «очень опасную» ситуацию.

Ранее генеральный секретарь НАТО отмечал важность качественного обслуживания переданного Украине вооружения.