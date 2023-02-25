Москва, 25 февраля, 2023, 10:21 — ИА Регнум. Выпущенные российскими банками, против которых были введены новые санкции США и Великобритании, карты китайской платёжной системы UnionPay могут перестать работать за рубежом. Об этом кредитные организации уже предупредили своих клиентов, сообщает 25 февраля РБК со ссылкой на клиентскую рассылку.

АГН Москва/Global Look Press Union Pay

«Возможно возникновение проблем с картами UPI у клиентов, находящихся за границей РФ», ― сообщил изданию представитель банка «Уралсиб».

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Кредитные организации в связи со сложившейся ситуацией советуют снять наличные их держателям за границей.

«Если вы не в России, снимите деньги с карты Union Pay. В РФ все карты будут работать как обычно, но за границей могут возникнуть трудности: лучше снять наличные», — говорится в смс-рассылке МТС-банка.

Аналогичные рекомендации выпустили также банки «Зенит» и «Санкт-Петербург».

При этом отмечается, что в России все карты UnionPay работать продолжат, так как транзакции внутри страны обрабатываются Национальной системой платежных карт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля минфин США обнародовал новый санкционный список в отношении России. В него, в частности, попали 11 российских банков ― Московского кредитного банка (МКБ), «Уралсиб», МТС-банк, Ланта-банк, «Металлинвестбанк», СДМ-банк и Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР), а также кредитные организации «Санкт-Петербург» и «Зенит».

В отношении этих финансовых организаций были введены самые жёсткие блокирующие санкции, предполагающие блокировку всех активов, находящихся в США, остановку операций в долларах, а также риски введения вторичных санкций против компаний-партнёров.