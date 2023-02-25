Череповец, Вологодская область, 25 февраля, 2023, 10:21 — ИА Регнум. Специальные ящики для писем находящемуся в больнице в тяжёлом состоянии фигуристу, чемпиону Олимпиады в танцах на льду Роману Костомарову, были установлены в Ледовом дворце Череповца на первом шоу в туре команды Ильи Авербуха по России. Об этом 25 февраля сообщает «Спорт-Экспресс».

Semen Likhodeev/Global Look Press Роман Костомаров

Отмечается, что, по словам организаторов шоу, писем для находящегося в больнице фигуриста было собрано «очень много».

В то же время сам Авербух заявил, что в ходе шоу не ведётся сбор средств в поддержку Костомарова.

Указывается, что в состоявшемся 24 февраля в Череповце ледовом шоу, на которое пришли несколько тысяч зрителей, приняли участие Евгения Медведева, Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым, Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым, Михаил Коляда и другие звезды отечественного фигурного катания.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля врач-терапевт и кардиолог Людмила Пермякова рассказала о возможных причинах произошедшей у фигуриста Романа Костомарова закупорки сосудов головного мозга.