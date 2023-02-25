Симферополь, 25 февраля, 2023, 10:17 — ИА Регнум. Вторжение в Крым обернется для Украины страшными последствиями. С таким заявлением выступил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

Константин Михальчевский/РИА Новости Россия. Крым

«Россия уже показала, на что она готова идти после совершения теракта на Крымском мосту», — сказал РИА Новости Бобков.

По его словам, с той Россией, которую украинская сторона увидит в случае агрессии в отношении Крыма, сам президент Украины Владимир Зеленский познакомиться не захочет. Зеленского, как считает вице-спикер, заставляют делать подобные заявления те, кто выделяет Киеву многомиллиардные транши.

«Весь западный мир бросил все свои возможности, чтобы Украина устояла, а украинская армия день за днем тает и исчезает под огнем российских вооруженных сил», — добавил Бобков.

При этом вице-спикер считает, что недооценивать планы противника не стоит.

«Мандража по этому поводу не испытываем», — отметил Владимир Бобков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к военному захвату Крыма. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, и многие страны Запада поддерживают в этом вопросе Киев. В России неоднократно говорили, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму высказались за вхождение в состав России.