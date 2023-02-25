Энергодар, Запорожская область, 25 февраля, 2023, 10:14 — ИА Регнум. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что запуск блоков Запорожской атомной электростанции на данный момент не является безопасным.

Dmitry Grigoriev/Global Look Press Запорожская атомная электростанция

«Пока не будет отодвинута линия фронта, а боевики ВСУ, соответственно, отброшены на то расстояние, с которого они не смогут производить обстрелы атомной электростанции, то запускать АЭС — дело небезопасное», — цитирует Рогова РИА Новости 25 февраля.

Ранее советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявлял, что запуск всех шести реакторов АЭС в не является какой-то проблемой, однако на практике это невозможно из-за непредсказуемости украинской стороны.