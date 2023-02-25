Луганск, 25 февраля, 2023, 10:09 — ИА Регнум. Документация для возведения и ремонта по национальным проектам четырёх фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), двух врачебных амбулаторий, онкологического радиологического корпуса и больницы скорой медицинской помощи подготовлена в настоящее время минздравом Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 25 февраля рассказал врио главы региона ЛНР Леонид Пасечник.

Евгений Биятов/РИА Новости Кабинет в здании районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS

Как отметил в интервью ТАСС Пасечник, все воссоединившиеся с РФ регионы уже в настоящий момент смогут получить средства, которые были зарезервированы на выполнение нацпроектов до 2024 года, и это будет произведено через беспроцентные кредиты, которые автоматически погасятся весной 2024 года.

«Это даст толчок строительству необходимых социальных объектов и развитию инфраструктуры. Наше министерство подготовило необходимую документацию, предлагают начать строительство и ремонт четырёх ФАП, двух врачебных амбулаторий, онкологического радиологического корпуса и больницы скорой медицинской помощи», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля Саудовская Аравия выразила готовность оказывать гуманитарную помощь жителям Донбасса, если об этом поступит официальный запрос.