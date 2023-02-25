Рогов назвал малозначимым мнение G7 о воссоединении новых регионов с РФ
Мелитополь, 25 февраля, 2023, 10:05 — ИА Регнум. Какую бы позицию ни транслировали страны G7 по воссоединению новых регионов с Россией, большого значения это не имеет, заявил 25 февраля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По поводу заявлений лидеров «Группы семи» о том, что воссоединения с Россией Запорожской, Херсонской областей и республик Донбасса они не признают «никогда», Рогов сказал:
Он выразил мнение о том, что всё мироустройство сейчас меняется, рушится выстроенный когда-то англосаксами миропорядок, так что России нет дела до мнения «США и их «шестёрки», отмечает представитель Запорожской области в интервью РИА Новости.
Что же касается антироссийских санкций, то к ним «всегда можно адаптироваться», добавил Рогов.
Напомним, в конце сентября прошлого года с Россией воссоединились четыре новых региона. Решение об этом приняли жители Запорожской, Херсонской областей, ЛНР и ДНР на референдуме.