Луганск, 25 февраля, 2023, 10:00 — ИА Регнум. За каждой семьей в Луганской Народной Республике, где есть участники специальной военной операции, будут закреплены социальные работники. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщил временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.

Сергей Бобылев/ТАСС Леонид Пасечник

«Очень важная инициатива президента — создание специального фонда по оказанию адресной помощи ветеранам СВО и семьям погибших защитников Родины», — приводит ТАСС слова Пасечника.

По словам врио главы ЛНР, для реализации инициативы будут подключены профильные ведомства и министерства.

«Участники спецоперации выполняют долг перед Родиной и должны получить от нас социальные гарантии, заботу и поддержку», — добавил Леонид Пасечник.