Вашингтон, 25 февраля, 2023, 09:56 — ИА Регнум. Американский наёмник, бывший солдат армии США Эндрю Питерс, воевавший на Украине за вооружённые формирования Украины, погиб 16 февраля. Об этом 25 февраля сообщила радиостанция WPR со ссылкой на семью наёмника.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

«Эндрю Питерс… погиб 16 февраля, сражаясь вместе с Интернациональным легионом обороны Украины», — говорится в сообщении.

Также указывается, что во время прохождения службы в рядах американской армии Питерс находился в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее воюющий на стороне Киева бывший морской пехотинец ВС США Трой Оффенбекер заявил, что порядка четырёх часов составляет срок жизни военного вооружённых формирований Украины на передовой в Артёмовске Донецкой Народной Республики (ДНР).