Вашингтон, 25 февраля, 2023, 09:49 — ИА Регнум. Порядка четырёх часов составляет срок жизни военного вооружённых формирований Украины на передовой в Артёмовске Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 25 февраля заявил воюющий на стороне Киева бывший морской пехотинец ВС США Трой Оффенбекер, его слова приводит американское издание Newsweek.

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артемовск)

«Много потерь. Средняя продолжительность жизни на передовой составляет около четырёх часов», — сказал он.

Также американский наёмник ВСУ назвал военные действия в районе Артёмовска «мясорубкой» из-за происходящих там жестоких боёв и отметил, что у него нет уверенности в том, что киевские войска смогут удержать город.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что главком ВСУ Валерий Залужный давал обещание захватить город Мариуполь (ДНР) в 2022 году.