Можга, Удмуртия, 25 февраля, 2023, 09:40 — ИА Регнум. В отставку по собственному желанию подал мэр города Можги (Удмуртия) Михаил Трофимов. Об этом 25 февраля сообщают в пресс-службе главы республики.

Цитата из видео: «Видео от Михаила Трофимова» Михаил Трофимов

«Глава Можги Михаил Трофимов принял решение о сложении полномочий по собственному желанию. Последним рабочим днем на посту градоначальника станет 25 февраля», — говорится в сообщении.

Уточняется, что до проведения конкурса по выбору нового градоначальника его обязанности станет исполнять первый заместитель — заместитель главы администрации Можги по строительству и жилищно-коммунальной политике Эрик Уразов.

Отметим, ранее стало известно, что в середине января 2022 года в Можге во время сильных морозов 79 многоквартирных домов, где проживает 11 тысяч человек, и 12 социальных объектов на протяжении трёх дней оставались без тепла и горячего водоснабжения. Кроме того, в этих зданиях произошло отключение электроэнергии, так как их жители, как предполагается, использовали для отопления электроприборы, что создало нагрузку на электросети.

Вместе с тем пункты размещения в городе были созданы только после восстановления теплоснабжения, после чего многие жители Можги, где проживает 50 тысяч человек, заявляли, что холод в домах сохраняется и требовали отставки мэра. Позднее республиканские власти создали комиссию, выяснившую, что причинами коммунальной аварии в Можге стали износ теплосетей и сбои в организационной работе.