Находка, Приморский край, 25 февраля, 2023, 09:37 — ИА Регнум. Председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов в интервью ТАСС 25 февраля сообщил, что ранее арестованное в Находке судно VSG Dream покинуло порт.

Юрий Смитюк/ТАСС Порт Находка

«Сегодня после выполнения всех обязательных требований государственной портовой инспекции порта Находка судно VSG Dream покинуло порт Находка с назначением на порт Хайфон…» — говорится в сообщении.

По словам Суханова, судну необходимо произвести ремонт и покраску оборудования в период стоянки в доке порта в Хайфоне.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС в Сахалинской области ликвидировали утечку метана на контейнеровозе «Феско Татарстан».