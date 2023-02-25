Москва, 25 февраля, 2023, 09:28 — ИА Регнум. В Сумах 24 февраля 2022 года вооружённые формирования Украины в течение суток уничтожали собственных солдат и военную технику. Об этом 25 февраля сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской весны».

Ximena Borrazas/Global Look Press ВСУ

Напоминается, что 24 февраля 2022 года около артиллерийского училища в Сумах с утра и до самой ночи шли жестокие бои — и тогда по выложенным в интернет фотографиям и видеозаписям было неясно, кто и с кем воюет.

«Теперь выяснилось, что ВСУ воевали сами с собой, уничтожена техника 81-й аэромобильной бригады [киевских войск]», — добавляется в сообщении и уточняется, что об этом пишут украинские ресурсы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новую тактику уничтожения позиций вооружённых формирований Украины с применением для подрыва на их позициях заминированного бронетранспортёра МТ-ЛБ вновь применили в районе Сватово Луганской Народной Республики (ЛНР) подразделения Вооружённых сил (ВС) РФ.