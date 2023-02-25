Киев, 25 февраля, 2023, 09:28 — ИА Регнум. Главком ВСУ Валерий Залужный давал обещание захватить город Мариуполь (ДНР), сообщает 25 февраля телеграм-канал «Политика страны».

Валентин Спринчак/ТАСС Россия. ДНР. Мариуполь. Стела на въезде в город

Он заявил, что обещание «освободить Мариуполь уже в этом году» дал украинским детям на встрече в преддверии Дня святого Николая 17 декабря 2022 года.

О том, что обещание не выполнено, Залужный не упоминает.

Напомним, Мариуполь российские военные освободили от ВСУ в рамках спецоперации в мае 2022 года.