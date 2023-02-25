Минск, 25 февраля, 2023, 09:20 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в начале следующей недели совершит визит в Китайскую Народную Республику. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщили в пресс-службе президента.

Петр Ковалев/ТАСС Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Отмечается, что в ходе встречи Лукашенко с руководством КНР будут обсуждены все возможные варианты двусторонних отношений в сферах экономического, политического и гуманитарного взаимодействия.

«В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, реализация совместных масштабных проектов и т.д.», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что главы МИД Белоруссии и Китая выразили единую позицию в безальтернативности мирного пути урегулирования украинского конфликта.