Варшава, 25 февраля, 2023, 09:17 — ИА Регнум. Страны Европейского союза продолжают зависеть от российского газа, и хотя импорт голубого топлива из России по трубопроводам снизился, ввоз сжиженного природного газа (СПГ) из РФ в сообщество в 2022 году увеличился более чем в два раза по сравнению с 2021 годом. Об этом говорится в составленном специалистами Польского института международных отношений (PISM) документе, который приводит RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Ямал СПГ

«В общей сложности за первые три квартала (2022 года. — Прим. ред.) страны — члены ЕС импортировали 16,5 млрд кубометров российского СПГ (около 4% от общего объёма потребления ЕС в 2021 году), потратив рекордные €12,5 млрд из-за высоких цен, которые увеличились в пять раз по сравнению с прошлым годом», — указывается в нём.

Также указывается, что РФ стала важным источником поставок СПГ для главных его импортёров в ЕС, и в первую очередь для Испании, Франции, Бельгии, Италии и Нидерландов.

Как указали специалисты PISM, это обстоятельство является свидетельством «трещины» в солидарности стран Европы, «на чём может спекулировать российская пропаганда».

Кроме того, в документе утверждается, что рост доли СПГ из России на рынке Европы может позволить Москве «такие тактики энергетического шантажа, как невыполнение заказов или дальнейшие попытки заставить платить в рублях для поддержания собственной экономики».

Помимо того, польские специалисты призвали все страны ЕС отказаться от российского голубого топлива.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что расколу единства Североатлантического альянса (НАТО) могут способствовать взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».