Берлин, 25 февраля, 2023, 09:09 — ИА Регнум. Немецкий эксперт по международному праву Клаус Кресс в интервью газете Der Spiegel 25 февраля заявил, что Германия имеет право вмешаться в конфликт на Украине.

Philipp Schulze/Global Look Press Веннослужащий ФРГ

«На основании права на коллективную самооборону Германия могла бы напрямую вмешаться в конфликт вместе с Украиной», — приводит издание слова Кресса.

Также немецкий политолог добавил, что ФРГ на данный момент не вступает в конфликт напрямую из-за нерешимости немецких властей на боевые действия.

Ранее в Министерстве обороны Германии сообщалось, что Берлин принял решение отправить Киеву 19 основных боевых танков Leopard 2 A6 вместо 14, как планировалось.