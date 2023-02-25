Киев, 25 февраля, 2023, 09:03 — ИА Регнум. В данный момент для Украины появилась новая угроза: потерять время в случае выбора ложного пути развития. Об этом 25 февраля написал экс-советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Арестович

По словам экс-советника главы офиса Зеленского, в данный момент на Украине зреет идейный конфликт по поводу выбора ею своего исторического пути.

При этом Арестович отметил, что в случае выбора Украиной варианта создания закрытой и моноэтничной страны её ожидают проблемы.

«Такая страна не сможет расцвести и существовать долго. Попытки уже были сто лет назад. Результат известен — потеря государственности, голодомор и репрессии. Новые попытки будут иметь схожие последствия», — указал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель американского издания Newsweek Стивен Майерс написал, что невиданные ранее бедствия ожидают Украину в 2023 году.