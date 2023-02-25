Корсаков, Сахалинская область, 25 февраля, 2023, 08:55 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС ликвидировали утечку газа на контейнеровозе «Феско Татарстан» в Северном порту Сахалинской области. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщили в пресс-службе главного управления ведомства по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«В 14:35 по местному времени <…> утечка метана на борту судна «Фреско Татарстан» ликвидирована», — говорится в распространенном сообщении.

Также в ГУ МЧС по Сахалинской области отметили, что в оперативную дежурную смену об утечке метана из подрывного клапана специализированной емкости сообщили утром 25 февраля.