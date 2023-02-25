Кременная, ЛНР, 25 февраля, 2023, 08:48 — ИА Регнум. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о попытке ВСУ восстановить боеспособность своих подразделений под городом Кременная (ЛНР). Об этом он написал 25 февраля в своём телеграм-канале.

Народная милиция ДНР/ТАСС Военная техника ВСУ, уничтоженная в результате боевых действий

По его словам, ВСУ перебросили дополнительные силы в район населённого пункта Белогоровка. Причина в том, что ВСУ здесь понесли большие потери и теперь пытаются восполнить их.

«При переброске только 70% ВВТ достигло пункта назначения, — пишет Марочко. — Порядка 30% колонны на марше уничтожено нашей артиллерией и армейской авиацией».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские военные в Кременной вытесняют украинских боевиков с их позиций.