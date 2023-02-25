Вашингтон, 25 февраля, 2023, 08:44 — ИА Регнум. Расколу единства Североатлантического альянса (НАТО) могут способствовать взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Такое мнение 24 февраля высказал американский журналист Сеймур Херш в интервью канадскому изданию Western Standard.

HANNIBAL HANSCHKE/ЕРА/ТАСС Газоприемная станция газопровода «Северный поток — 2»

По мнению журналиста, президент США Джо Байден подрывом указанных газопроводов хотел сохранить единство НАТО, однако начал «что-то, чего сам не понимал», и в итоге эти действия могут привести к противоположному результату.

«Вопрос теперь заключается в том, какая страна первой выйдет из НАТО», — сказал он.

Отметим, ранее Сеймур Херш провёл расследование терактов на «Северных потоках», в ходе которого выяснил, что эти взрывы были произведены диверсантами из американских ВМС по личному приказу президента США.