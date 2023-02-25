Вашингтон, 25 февраля, 2023, 08:37 — ИА Регнум. Министерство финансов Соединенных Штатов Америки в пятницу, 24 февраля, сообщило о расширении санкций в отношении Российской Федерации.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Сегодняшняя мера <…> еще больше изолирует Россию от международной экономики и подрывает возможности России по получению капитала, материалов, технологий и поддержки, необходимой для продолжения войны на Украине», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Как отмечается в заявлении, в санкционный список США включены еще 22 физических и 83 юридических лица РФ.

Ранее немецкое издание Bild сообщало, что Россия, несмотря на санкции, в 2022 году осталась крупнейшим экспортером угля в Германию.