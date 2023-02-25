Сватово, ЛНР, 25 февраля, 2023, 08:37 — ИА Регнум. Поражением завершилась попытка украинских боевиков нанести удар по городу Сватово (ЛНР), заявил военный эксперт Андрей Марочко 25 февраля в своём телеграм-канале.

Сергей Мальгавко/ТАСС Военнослужащий ВС РФ

Андрей Марочко «Украинские вооруженные формирования попытались нанести удар по населённому пункту Сватово».

Он добавил, что атаку ВСУ российские военные отразили «благодаря слаженным действиям».

Между тем жилой дом в Сватово получил повреждение в результате падения ракеты ВСУ. По предварительным данным, люди не пострадали.

Специалисты устанавливают сейчас тип и класс применённого ВСУ боеприпаса, пишет Марочко.