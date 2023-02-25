ВСУ безуспешно попытались нанести удар по Сватово
Сватово, ЛНР, 25 февраля, 2023, 08:37 — ИА Регнум. Поражением завершилась попытка украинских боевиков нанести удар по городу Сватово (ЛНР), заявил военный эксперт Андрей Марочко 25 февраля в своём телеграм-канале.
Сергей Мальгавко/ТАСС
Военнослужащий ВС РФ
«Украинские вооруженные формирования попытались нанести удар по населённому пункту Сватово».
Он добавил, что атаку ВСУ российские военные отразили «благодаря слаженным действиям».
Между тем жилой дом в Сватово получил повреждение в результате падения ракеты ВСУ. По предварительным данным, люди не пострадали.
Специалисты устанавливают сейчас тип и класс применённого ВСУ боеприпаса, пишет Марочко.