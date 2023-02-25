Волгоград, 25 февраля, 2023, 08:32 — ИА Регнум. На хуторе Добринка в Волгоградской области построят спортплощадку в память о жителе Руслане Кахаеве, который погиб в ходе специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине. Об этом 25 февраля сообщила глава совета местной общественной организации ТОС «Новодобринский» Марина Волкова.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Жители предложили увековечить память о нашем земляке, ветеране боевых действий, танкисте Руслане Кахаеве, погибшем в апреле 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине», — приводит её слова ТАСС.

Также Волкова уточнила, что погибший герой СВО проходил военную службу в ВС РФ с 2014 года и, приезжая в отпуск на свою родину, часто говорил друзьям, что мечтает возвести на хуторе спортивную площадку, планируя лично участвовать в этом проекте.

«На собрании [жителей Добринки] было решено принять участие с этим проектом в конкурсе президентских грантов и в случае удачи сделать памятный знак на территории площадки, чтобы подрастающее поколение не забывало наших героев, защитников Отечества и стремилось стать достойными их памяти», — добавила она.

При этом отмечается, что проект строительства поддержит Фонд президентских грантов, работы по возведению спортплощадки начнутся уже весной 2023 года и закончатся к началу летнего периода. На созданном объекте планируется проводить спортивные мероприятия для детей и подростков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в министерстве иностранных дел Казахстана заявили, что Астана приветствует план Пекина по урегулированию конфликта на Украине.