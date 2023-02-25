Исламабад, 25 февраля, 2023, 08:26 — ИА Регнум. Как минимум 13 человек погибли в результате ДТП в пакистанской провинции Пенджаб. Об этом 25 февраля сообщает телеканал ARY News.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Смертельная авария произошла на автотрассе в Рахимьяр-Хане. По предварительной информации, у пассажирского микроавтобуса во время движения лопнула шина, в результате водитель потерял контроль над управлением автобусом и тот перевернулся. Ехавший позади второй пассажирский автобус на скорости въехал в перевернувшийся автотранспорт в момент, когда люди пытались вытащить из салона пострадавших пассажиров.

В результате ДТП на месте погибли 13 человек, ещё несколько человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. На месте ДТП работают представители экстренных служб и полиция. Обстоятельства смертельной аварии устанавливаются.