Сватово, ЛНР, 25 февраля, 2023, 08:22 — ИА Регнум. Новую тактику уничтожения позиций вооружённых формирований Украины с применением для подрыва на их позициях заминированного бронетранспортёра МТ-ЛБ вновь применили в районе Сватово Луганской Народной Республики (ЛНР) подразделения Вооружённых сил (ВС) РФ. Об этом 25 февраля сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской весны».

РИА Новости Бронетранспортёр МТ-ЛБ

«Новый мощный взрыв на фронте у Сватово: начинённый взрывчаткой МТ-ЛБ снова взорвался на позициях ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что заминированный авиационными бомбами со взрывными шнурами тягач МТ-ЛБ в дистанционном режиме был направлен к вражеским позициям, а затем его подорвали в момент, когда киевская пехота подошла к бронемашине.

Также к сообщению прикреплена видеозапись, на которой запечатлён взрыв в ночное время суток, снятый с большого расстояния.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля стало известно, что российские войска в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине впервые применили новую тактику уничтожения позиций киевских вооружённых формирований с помощью заминированного бронетранспортёра МТ-ЛБ.