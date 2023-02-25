Лос-Анджелес, США, 25 февраля, 2023, 08:27 — ИА Регнум. В аэропорту Лос-Анджелеса едва не столкнулись два пассажирских самолёта, сообщает 24 февраля телеканал Fox News.

RickyCourtney Самолёт авиакомпании SkyWest

Инцидент произошёл вечером 23 февраля в аэропорту «Голливуд-Бербанк».

Самолёт авиакомпании Mesa Airlines получил от наземных служб разрешение на посадку. Когда самолёт уже садился и находился всего в двух километрах от взлётно-посадочной полосы, пилот увидел, что она занята другим самолётом. С неё совершал взлёт самолёт авиакомпании SkyWest.

Экипажу Mesa Airlines удалось быстро отреагировать и увести свой самолёт на второй круг. Спустя некоторое время он благополучно приземлился.

Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) и Федеральное авиационное управление (FAA) ведут расследование инцидента.