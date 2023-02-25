Астана, 25 февраля, 2023, 08:20 — ИА Регнум. В министерстве иностранных дел Казахстана заявили, что Астана приветствует план Пекина по урегулированию конфликта на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Республика Казахстан приветствует позицию Китайской Народной Республики по политическому урегулированию украинского кризиса…» — говорится в заявлении, опубликованном в субботу, 25 февраля, на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Также в заявлении отмечается, что Казахстан выступает за прекращение боевых действий и разрешение конфликта путем мирных переговоров.

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что план Китая по урегулированию украинского кризиса не содержит ничего, кроме российских интересов.