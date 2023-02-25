Лондон, 25 февраля, 2023, 08:09 — ИА Регнум. Массовый заплыв «в поддержку Украины» в озере Серпантин в лондонском Гайд-парке организовали западные дипломаты. Об этом 24 февраля сообщает телеканал CBS.

Иван Шилов ИА REGNUM Москва & Лондон

Отмечается, что инициатором необычной акции стал посол Эстонии в Великобритании Вильяр Луби. По изначальному замыслу эстонский дипломат хотел таким образом одновременно отметить День независимости Эстонии и поддержать Украину.

«На протяжении веков эстонцы верили, что купание в ледяной воде улучшает здоровье и повышает жизнестойкость, так что это все для укрепления жизнестойкости, в которой мы все нуждаемся», — пояснил посол Эстонии.

Идея вызвала отклик у многих западных дипломатов, но для Украины стала сюрпризом. Украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко охарактеризовал мероприятие как необычное, посетил его, но участвовать в заплыве наотрез отказался.

«Люди, достаточно смелые, чтобы прыгнуть в воду, демонстрируют свою поддержку гражданам Украины, которые сейчас борются с очень холодной зимой дома», — указал Пристайко.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Германии кафе «Москва», расположенное на Карл-Маркс-Аллее в восточной части Берлина, временно было переименовано в кафе «Киев» в знак поддержки Украины в годовщину спецоперации.